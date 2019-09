PSG : Neymar quittera Paris en 2020, il mise sa paie

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Josep Maria Bartomeu a beau avoir calmé le jeu sur Neymar, nombreux sont ceux qui pensent que le président du FC Barcelone est un mauvais bluffeur. Car si le mercato estival 2019 s'est terminé sur un constat d'échec pour le Barça avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain, il ne fait aucun doute que le club catalan attend la prochaine occasion pour revenir à la charge auprès de Doha. Pour Guillaume Dufy, c'est une évidence Neymar finira pas quitter le Paris SG, car c'est son désir le plus fort, et il signera tôt ou tard à Barcelone, quel que soit le temps qu'il faudra pour y parvenir.

Et le journaliste de L'Equipe de faire part de sa position totalement acquise dans le dossier Neymar. « Je pense que le départ de Neymar l’été prochain est inéluctable. Cela a échoué in-extremis cet été grâce, ou à cause, d’Ousmane Dembélé. Mais j’imagine très mal Neymar rester deux saisons encore à Paris, l’histoire est très compliquée. Son souhait le plus profond cet été était de rejoindre Barcelone et je pense qu’il sera toujours ancré en lui la saison prochaine. Il se pourrait même qu’un départ soit de nouveau évoqué en janvier. C’est un feuilleton sans fin qui terminera uniquement quand Neymar quittera le Paris Saint-Germain », explique Guillaume Dufy.