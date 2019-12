PSG : Neymar qui joue pour sa pomme, c'est fini à Paris

Dans : PSG.

Eblouissant face à Galatasaray puis sur la pelouse de Saint-Etienne, Neymar a récidivé samedi soir en brillant contre Amiens avec un but et une passe décisive à la clé.

Le constat est très clair depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain : la mentalité de Neymar a changé. En effet, le Brésilien est désormais davantage tourné vers le collectif, et son implication envers le projet parisien semble maximale. Un constat partagé par Ludovic Obraniak, lequel a salué sur l’antenne de RMC la mentalité du nouveau Neymar. Un joueur tout simplement irrésistible lorsqu’il affiche un tel état d’esprit et une telle envie de faire briller le collectif.

« Il y a un changement d’état d’esprit chez Neymar. Il joue avec plus de simplicité, il est plus impliqué et a envie de faire jouer les autres. Une montée en puissance pour la suite de la saison ? On se souvient des six premiers mois l’an dernier avec Tuchel, lorsqu’il est arrivé c’était du même acabit » a commenté le consultant de l’After Foot, avant de conclure. « Les joueurs mettaient aussi beaucoup d’intensité, mais tu sens un vrai changement d’état d’esprit dans cette équipe ». A Neymar de continuer ainsi, afin de faire passer un cap au Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions. En février et en mars, le club de la capitale affrontera Dortmund, une double-confrontation lors de laquelle l’ancien Barcelonais sera attendu au tournant.