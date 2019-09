PSG : Neymar puni au coin, Larqué en rêvait...

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi après-midi, Neymar va retrouver les supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Ce match de Ligue 1 contre Strasbourg, à quatre jours du début de la Ligue des Champions et de la réception du Real Madrid, aurait dû passer inaperçu ou presque. Sauf que lors de cette reprise du championnat, le club de la capitale va ressortir sa grande star, Neymar. Après un été agité, durant lequel il a fait tout son possible pour retourner au Barça sans réussite finale, l’attaquant de 27 ans va rejouer dans son jardin parisien. Déjà hostiles au début du mois d’août, alors que le Ney n’était même pas présent, les ultras ont prévu de faire la fête à l’international brésilien. Un futur bad-buzz que le PSG aurait très bien pu éviter, selon Jean-Michel Larqué.

« Est-ce qu'à Neymar, tu peux lui dire : “tu sais ce que tu as fait pendant trois mois, ce n’est pas correct”. Rabiot, on l’a écarté pendant six mois. Je lui aurais dit, on va attendre encore 15 jours, 3 semaines pour le refaire jouer. En faisant ça, tu montres la force de l’institution. En faisant ça, tu montres aussi que les supporters ont leur mot à dire. Et en faisant ça, tu vas dire à Monsieur Neymar : “on ne va pas vous déroulez le tapis rouge à tous les coups”. Mais... », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que Paris n’a pas été assez ferme avec le Ney...