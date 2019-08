PSG : Neymar provoque une deuxième réunion Paris-Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mardi dernier, à la surprise générale, la radio RAC1 avait révélé qu'une délégation du FC Barcelone rejoignait Paris afin de négocier avec Leonardo le possible transfert de Neymar. Mais on le sait, ce rendez-vous dans un palace de la capitale n'a pas changé la donne, le PSG souhaitant toujours du cash, et même beaucoup de cash, là où le Barça veut seulement donner un petit chèque et deux joueurs de son choix. Depuis, le dossier semblait en stand-by. Mais ce vendredi, alors que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a laissé entrevoir la possibilité que Neymar reste au club, une autre réunion PSG-Barça serait dans les tuyaux.

Selon Soccer Link, afin d'essayer d'avancer dans le dossier Neymar, les deux clubs auraient d'ores et déjà programmé un deuxième rendez-vous la semaine prochaine à Paris. Une réunion à laquelle Nasser Al-Khelaifi ne participera pas, Leonardo ayant été chargé par Doha de gérer seul l'épineux problème posé par le choix de Neymar de partir du PSG deux ans seulement après avoir rejoint le club de la capitale. De manière plus anecdotique, Soccer Link précise que l'ancien champion olympique de judo, Djamel Bouras, qui est proche de NAK, a participé au meeting de mardi dernier, sans que l'on sache réellement pourquoi.