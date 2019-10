PSG : Neymar propose un deal à Barcelone, la réponse est brutale

Dans : PSG, Liga.

Si Neymar a ouvertement dragué le FC Barcelone tout au long du dernier mercato estival, le joueur brésilien souhaitant quitter le Paris Saint-Germain, les rapports entre la star du PSG et les dirigeants catalans sont clairement détestables. On l’a constaté le 27 septembre dernier lorsque Neymar et le Barça se sont retrouvés devant un tribunal de la capitale catalane afin d’évoquer le contentieux existant entre les deux camps. D’un côté, le Brésilien réclame que le FC Barcelone lui verse la totalité de sa clause promise en 2016 lorsque Neymar avait prolongé son contrat, tandis que du côté de Josep Maria Bartomeu on réclame les 16ME déjà payés à Neymar pour cette fameuse prime, plus 8,5ME de dommages et intérêts.

Mais selon le Mundo Deportivo, Neymar Jr a proposé et propose toujours au FC Barcelone un accord à l’amiable afin que cette affaire se termine sans obliger la justice à trancher. Alors que les avocats de la star brésilienne et du Barça ont jusqu’au 21 octobre pour fournir leurs conclusions, Neymar espère toujours qu’une solution sera trouvée. Le quotidien sportif catalan affirme de son côté que les responsables blaugranas refusent eux un quelconque accord amiable, persuadés qu’ils sont que la justice leur donnera raison. Pour l’instant, on s’oriente donc vers un procès à quitte ou double entre Neymar et son ancienne équipe.