PSG : Neymar prisonnier et victime d'un complot ?

Dans : PSG.

Proche de Neymar, puisqu'il a géré l'image du joueur brésilien dans le passé, Josep Pons estime que l'attaquant du Paris Saint-Germain est victime d'un complot et qu'il doit retourner au Barça.

Du côté du Barça, et sa force de frappe médiatique, tout est actuellement fait pour essayer de plaider la cause de Neymar afin d’essayer de faire revenir la star brésilienne du PSG à la « maison ». Dans une lettre ouverte adressé au Mundo Deportivo, Josep Pons, conseiller en image qui a notamment travaillé pour le Ney lorsque ce dernier était à Barcelone, affirme que le footballeur parisien est malheureux à Paris et qu’il n’a qu’un rêve revenir en Catalogne. Et le spécialiste espagnol de penser aussi que le Real Madrid contribue aussi à salir la réputation du joueur en affirmant qu’il n’était pas professionnel et trop fêtard. Globalement, Neymar doit revenir au Barça pour redevenir le footballeur génial qu’il était et le professionnel sérieux qu’il n’a jamais cessé d’être...selon ce proche.

Neymar et l'alcool, une invention

« Neymar nous a ravis jusqu'à ce qu'il commette la plus grave erreur de sa vie, une erreur qui sans l'influence de son environnement ne se serait jamais produite et qu'il regrette constamment (...) Neymar ne s'est pas adapté au PSG, ni au vestiaire, au club, ni à la ville de Paris. Pour être vraiment heureux, Neymar doit retourner au FC Barcelone, explique dans un premier temps Josep Pons, qui s’attaque ensuite à tout ce qui est dit sur l’hygiène de vie du joueur recruté pour 222ME par le club de la capitale lors d'un mercato 2017 historique. Neymar est un garçon gentil, simple, affectueux et très généreux. Il n'a jamais rejeté une photo, même avec des gens qu’il ne connaît pas. Il aime aussi prendre soin de lui physiquement. A Barcelone, il venait chaque semaine avec son entraîneur physique pour travailler dans le gymnase l'après-midi après son entraînement du matin. Il était avec moi pendant des heures, et je ne l'ai jamais vu boire de l'alcool. De plus, il est curieux que rien ne soit écrit sur ses nombreux investissements économiques dans des centres de formation pour enfants sans ressources au Brésil, ni sur les actes de solidarité qu'il accomplit fréquemment. Cependant, l'opinion publique n'a pas hésité à la remettre constamment en question sans fondement alors que, par exemple, son innocence a été démontrée dans ce viol présumée qui a fait la Une l’été dernier (...) Il y a une campagne orchestrée contre Neymar dès le premier instant depuis qu’il a signé au Barça. Florentino Perez est très frustré parce qu'il n'a pas pu signer le joueur qu'il recherchait ». Que ce soit du côté de Nasser Al-Khelaifi ou du président du Real Madrid on sera probablement étonné de se retrouver dans cette histoire.