PSG : Neymar prêt à utiliser l'arme fatale pour quitter le PSG ?

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Deux versions se contredisent dans le dossier Neymar. Celle du Paris Saint-Germain qui dément catégoriquement l’hypothèse d’un départ. Et celle de la presse espagnole.

De l’autre côté des Pyrénées, nos confrères sont persuadés que le Brésilien souhaite quitter le club francilien. Et les dernières informations de Marca confirment cette tendance. Le quotidien madrilène affirme que le père et agent de l’attaquant contacte régulièrement le Real Madrid et son responsable du recrutement Juni Calafat. Neymar Sr insiste sur sa volonté de conclure un transfert dès cet été, l’international auriverde étant prêt à forcer son départ jusqu’à la fin du mercato estival.

Pour cela, l’ancien Barcelonais compte sur Pini Zahavi, l’intermédiaire qui s’était occupé de son transfert l’été dernier. Le clan du joueur fait entièrement confiance à l’Israélien et le croit capable de convaincre le PSG de négocier. Pour le moment, l’agent aurait simplement sondé le Real sur ses réelles intentions. A noter que Zahavi aime travailler dans le calme et la discrétion, et n’aurait donc pas apprécié le récent retour de Neymar au Brésil. Un voyage que Paris considère comme une provocation...