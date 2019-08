PSG : Neymar plutôt que Cavani, Tuchel va mettre le Parc en furie

Dans : PSG, Ligue 1.

Prêt à se séparer de Neymar avant la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a pour le moment refusé toutes les offres reçues. Une situation qui ne déplaît pas à Thomas Tuchel.

Contrairement à ses dirigeants, l’entraîneur parisien ne voit aucun inconvénient à conserver son attaquant. Le technicien profite de chaque conférence de presse pour rappeler que le Brésilien fait toujours partie de son effectif. Et qu’il serait difficile voire impossible de compenser son départ. Il faut dire que l’Allemand a pu s’apercevoir des limites de son équipe encore privée de Neymar à Rennes (2-1) dimanche dernier, lors de la 2e journée de Ligue 1. Du coup, Tuchel fait comme si de rien n’était et considère toujours son numéro 10 comme un cadre.

La preuve, le journal L’Equipe croit savoir que le coach francilien a désigné l’international auriverde pour tirer les penalties cette saison, s’il reste bien sûr. La décision aurait même été annoncée au vestiaire, et donc à l’avant-centre Edinson Cavani, impliqué dans le fameux « penaltygate », et qui a tiré le dernier penalty obtenu contre Nîmes (3-0) le 11 août dernier. Autant dire que ce choix ne plaira pas au public du Parc des Princes, fan du Matador et remonté contre Neymar…