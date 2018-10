PSG : Neymar patron du mercato à Paris, il contacte Pogba !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Non seulement Neymar ne semble pas réellement vouloir quitter le Paris Saint-Germain, contrairement aux fantasmes de la presse espagnole, mais en plus la star brésilienne paraît vouloir contribuer en dehors des terrains à la réussite du club de la capitale. Et pour cela, Neymar tenterait de persuader Paul Pogba de signer au Paris SG lors du prochain mercato estival. C'est ce qu'affirme ce samedi Goal UK, qui précise que Neymar et Pogba sont amis et qu'ils se parlent très régulièrement.

En froid total avec José Mourinho, et visiblement convaincu que son avenir à Manchester United est terminé, le champion du monde français ne serait pas insensible aux avances de Neymar, même si ce dernier a un autre challenge à relever. Car le Brésilien doit également convaincre ses dirigeants que la venue de Paul Pogba se justifie sportivement et financièrement, le Français, acheté pour 105ME à la Juventus, ayant un contrat jusqu'en 2021 avec les Red Devils. « Un transfert au PSG en janvier semble donc impossible, mais le désir de Neymar de faire équipe avec le milieu de terrain pourrait constituer une motivation supplémentaire pour Al-Khelaifi à se déplacer en Angleterre à la fin de la saison pour tenter faire le bonheur de sa star, tout en renforçant l’équipe avec un joueur qui coche beaucoup de cases sur et en-dehors du terrain », avance Goal.