PSG : Neymar ou Mbappé ? Il n'y a qu'une seule star au PSG et c'est...

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel pourrait aligner pour la première fois de la saison Kylian Mbappé et Neymar ce samedi après-midi contre Guingamp, le champion du monde français étant dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et forcément cela va remettre sur le devant de la scène un débat récurrent sur qui est désormais la vrai star du PSG, Mbappé ayant gagné un titre dont Neymar rêvait et l'attaquant français semblant être un candidat sérieux au Ballon d'Or ce qui n'est pas le cas du joueur brésilien.

Se confiant dans Le Parisien, Alain Giresse estime que cette confrontation n'a pas lieu d'être. Et l'ancien compère de Michel Platini en équipe de France de dire pourquoi il ne voit pas Kylian Mbappé ou Neymar vouloir impérativement prendre le dessus. « Je comprends la question, mais y a-t-il un besoin de hiérarchie ? Dans des grands clubs, il y a des grands joueurs. La superstar, c’est l’équipe. Ça leur fera une belle jambe d’établir une hiérarchie si c’est pour être éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions. Mbappé a bien mesuré cet été ce que pouvait représenter un titre collectif et la dimension qu’il apporte. Ça doit l’inviter à vouloir renouveler l’expérience et ne pas se positionner en termes d’ego par rapport à Neymar », fait remarquer Alain Giresse, pas vraiment inquiet sur ce duels des deux cadors du PSG.