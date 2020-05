PSG : Neymar obsède toujours Barcelone !

Dans : PSG.

Malgré des finances dans le rouge vif, le FC Barcelone reste plus intéressé que jamais par le retour de Neymar en provenance du PSG.

En dépit d'une crise économique sans précédent et de finances calamiteuses, Barcelone parviendra-t-il à boucler le transfert de Neymar lors du prochain mercato ? A priori, la totalité des observateurs serait tentée de répondre « non ». Mais en football, rien n’est impossible et c’est précisément pour cela que le champion d’Espagne en titre n’a pas définitivement fait une croix sur Neymar, à en croire les informations de Marca. Toutefois, le Brésilien ne fait plus office de priorité n°1 dans l’esprit des dirigeants catalans au mercato.

En effet, le média affirme que le recrutement de deux joueurs bien identifiés passe avant le fantasme Neymar. Les Blaugrana souhaitent effectivement boucler dans un premier temps les transferts de Lautaro Martinez et de Miralem Pjanic, sans doute sous la forme d’échanges, avant de s’attaquer à l’épineux dossier Neymar. Le média rappelle comme d’usage qu’Ousmane Dembélé pourrait être inclus dans un éventuel deal avec le Paris Saint-Germain, même si Leonardo a toujours fermé la porte à ce genre d’opération. Si jamais il restait dans la capitale française à l’issue du mercato estival, Neymar pourrait toutefois prolonger au PSG, ce qui clôturerait définitivement le dossier d’un possible retour au Barça. Une hypothèse reste néanmoins possible pour cet été : une offre en cash du Barça dans le cas où Josep Maria Bartomeu parviendrait à récupérer de l’argent en vendant deux joueurs à forte valeur marchande, Nelson Semedo et Philippe Coutinho voire Antoine Griezmann, par exemple… Le feuilleton Neymar n'a en tout cas pas terminé de faire couler beaucoup d'encre...