PSG : Dembélé à Paris, le fantasme Neymar ressort au Barça

Dans : PSG.

Le retour de Neymar à Barcelone est un vrai fantasme en Catalogne. Et ce dimanche, le nom de la star brésilienne du PSG ressort dans le dossier...Ousmane Dembélé.

Depuis trois ans, et le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, les journalistes barcelonais essaient d’imaginer le scénario qui pourrait aboutir au retour du joueur brésilien au Barça. Pour l’instant, tout cela n’a débouché sur rien, le PSG n’ayant jamais imaginé le départ de Neymar, y compris l’été dernier lorsque le joueur a tout de même mis un peu de pression pour essayer de trouver une solution. Depuis quelques semaines, Sport veut croire que cette opération pourra se faire lors du mercato qui se profile, même si le média sportif barcelonais admet que Josep Maria Bartomeu aura tout de même du mal à convaincre le Qatar de lâcher prise. Mais ce dimanche, Sport remet cela en associant le cas Neymar à celui d’Ousmane Dembélé.

En effet, Thomas Tuchel serait très favorable à la venue de l’attaquant français du FC Barcelone, qu’il a déjà côtoyé au Borussia Dortmund. « Il ne fait aucun doute que signer Dembélé est un risque. Ses blessures musculaires ont été nombreuses et graves ces dernières saisons, mais le PSG est convaincu que cela peut changer (…) Le PSG voulait déjà partir sur lui l’été dernier et son nom était évoqué dans l’opération Neymar pour faire baisser le prix final du joueur brésilien. Tuchel le connaît parfaitement et sait qu’il peut en tirer beaucoup et le faire évoluer », explique Lluis Miguelsanz, journaliste de Sport. Et ce dernier d’expliquer que du côté du Barça on pourrait retenter sa chance cet été, Neymar ayant cette fois la possibilité de forcer son destin grâce à une clause FIFA. Vu du côté parisien, cette opération semble toutefois totalement surréaliste à envisager, et relève du fantasme.