PSG : Neymar, nuit blanche, alcool, il sent venir le fiasco !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le grosse fête organisée par Neymar pour célébrer son anniversaire continue de faire du bruit même si contrairement à l'an dernier aucun joueur du Paris Saint-Germain n'a été surpris dans un état d'ébriété avancé comme cela avait été le cas avec Yuri Berchiche en 2018. Mais il n'empêche, le fait que la totalité de l'effectif du PSG soit au rendez-vous nocturne fixé par la star brésilienne continue à provoquer des vagues. Ce mercredi, dans les colonnes du Parisien, Guy Roux estime que les dirigeants parisiens ont eu tort d'autoriser cette sortie au lendemain de la défaite à Lyon et à deux jours d'un match, toujours à Lyon, contre Villefranche en Coupe de France.

Pour l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre, tout cela n'est pas sérieux et ce dernier craint que le Paris Saint-Germain passe à la caisse rapidement sur le plan européen. « C’est stupéfiant. Je suis un ardent supporteur du PSG en coupe d’Europe. Mais je pensais qu’ils tiendraient compte de la leçon de l’année dernière. Le club aurait dû intervenir pour dire que ce n’était pas sérieux. Une deuxième nuit presque blanche après celle suivant le match de Lyon et un peu d’alcool, certains joueurs, pas tous, vont le payer en terme de performance physique », prévient un Guy Roux, qui à son époque faisait tout pour empêcher ses joueurs de sortir le soir, y compris parfois en les faisant fliquer. Concernant Neymar, Thomas Tuchel était lui invité et présent à la fête...