PSG : Neymar ne peut pas rentrer à Paris, il est débordé

Dans : PSG, Ligue 1.

Très loin de Paris, Neymar garde clairement la pêche. Très loin aussi de ses soucis parisiens et des remontrances de son club sur son absence à l’entrainement, le Brésilien parade dans son pays avec des opérations commerciales ou des visites chez des amis. En ce moment, le numéro 10 du PSG vient d’inaugurer le nouveau siège de NR Sports, la société chargée de la gestion exclusive de son image, à Sao Paulo.

« L'année où mon fils a fêté ses 10 ans de professionnalisme, nous avons inauguré notre nouveau siège à São Paulo, un lieu vaste, bien situé et prêt à recevoir nos partenaires et amis. Notre bonheur ne rentre pas dans ce post. Que Dieu continue à nous bénir », parade ainsi Neymar Senior, en vantant les nouveaux locaux de la société qui a désormais 13 ans d’existence. De son côté, son fils se maintient en forme à sa façon, avec un foot-volley avec des amis, puis un tournoi de Five à son nom qui aura lieu ce week-end. Ensuite, il a enchainé les tournages de spots publicitaires pour des sponsors ou des évènements de fin d'année qu'il a ainsi pu anticiper. Après, si son club est toujours le Paris Saint-Germain, le Brésilien rentrera pour la reprise de l’entrainement le 15 juillet, la date que le clan Neymar a pris en compte depuis le début de l’été.