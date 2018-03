PSG : Neymar ne lâche pas le PSG malgré l'élimination

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Forfait pour le choc de mardi soir, Neymar n’a pu que constater l’écart qui existe encore entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Après avoir transmis un message de soutien à ses partenaires avant la rencontre, le Brésilien a tenté de réconforter les joueurs du PSG. Sur les réseaux sociaux, l’ancien attaquant du FC Barcelone a expliqué qu’il était « triste » pour ses coéquipiers, mais « fier » d’eux.

« Je suis triste pour la défaite, et encore plus triste de ne pas avoir été sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Ce qui me rend fier, c’est d’avoir vu les efforts de chacun. Félicitations à mes gars. Allez Paris » a expliqué Neymar sur les réseaux sociaux. Indiscutablement, le n°10 du PSG a manqué au PSG mardi soir. Mais difficile d’affirmer que le résultat final aurait été différent avec lui tant l’écart entre les deux équipes emblait important au Parc des Princes…