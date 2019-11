PSG : Neymar n’est plus la star du Paris SG, les joueurs se rebiffent

Dans : PSG.

Même s’il revenait d’une longue indisponibilité sur blessure et d’un match décevant quelques jours plus tôt face à Lille, Neymar ne s’attendait certainement pas à être remplaçant contre le Real Madrid, cette semaine en Ligue des Champions.

Autant dire que, malgré les précautions prises par Thomas Tuchel pour ne pas froisser son numéro 10, le Brésilien a certainement compris qu’il allait devoir cravacher pour retrouver un statut, mais également un niveau digne de son rang. Mais surtout, c’est à l’intérieur de l’équipe que les problèmes démarrent selon Christophe Dugarry, persuadé que Neymar n’est plus la superstar pour qui tout le monde doit se sacrifier. Il faut dire qu’en son absence, Di Maria, Mbappé et Icardi ont enchainé les bonnes performances, et le Brésilien n’est plus celui pour lequel tout le monde se sacrifie.



« Qu’est-ce qu’on en fait ? Aujourd’hui la question elle est là, même pour le coach ! J’ai l’impression que ce n’est plus une solution d’avoir Neymar, que ce n’est plus quelque chose de positif d’avoir Neymar. C’est en train de partir complètement en saucisse. Neymar, quand il est entré, il n’avait absolument pas envie de jouer. Il a joué comme dans la cour de l’école ou dans le quartier avec ses copains. Il a fait quelques dribbles, quelques fulgurances, quelques envies. Dès que le ballon était perdu, il marchait. Il revenait en marchant ! Le mec boudait. Il le faisait peut-être avant, mais j’avais l’impression qu’avant ses partenaires étaient prêts à courir pour lui. Ce qui m’inquiète aujourd’hui c’est l’incidence de l’attitude de Neymar sur ses partenaires. Avant, j’avais le sentiment que ses partenaires avaient confiance en lui, l’admiraient, ils étaient heureux qu’il soit là. Ils faisaient les efforts, notamment Di Maria, Mbappé de temps en temps. Sur le match face au Real, personne n’a compensé le fait qu’il marchait. Icardi s’est dit « L’autre il arrive, il marche, je ne vais pas courir pour lui ». Di Maria s’est dit « Moi c’est fini, j’ai montré ce que je valais. J’ai montré que j’étais un bon joueur, que j’étais capable de la différence ». Mbappé ça fait très longtemps qu’il n’a pas envie de courir pour Neymar. Comment tu fais ? Aujourd’hui il y a un problème Neymar ! Comment tu utilises Neymar ? Soit tu ne le fais pas jouer et tu gardes un sens du collectif. Soit tu le fais jouer en disant aux autres que tu vas mettre une organisation un peu plus défensive, et qu’il va falloir courir pour lui. Neymar c’est fini ! Les efforts il ne les fera pas ! Il n’en a rien à foutre, il est frustré, il est aigri, il n’a plus envie de jouer là. Il ne lui tarde qu’une chose c’est le carnaval de Rio et l’anniversaire de sa sœur, le reste il n’en a rien à faire ! Je suis convaincu que c’est terminé. C’est devenu un gros caillou dans la chaussure », a balancé le consultant de RMC, pour qui la saison du PSG va de nouveau être gâchée par la faute du Brésilien, même s’il n’est pas blessé. Un constat dur pour un Neymar qui revient tout juste de blessure, mais est en effet loin de sa meilleure forme actuellement.