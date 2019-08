PSG : Neymar n'est pas un violeur, il lâche un ouf de soulagement

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces derniers jours, une tendance se dégage dans l’affaire Neymar, lequel avait été accusé il y a plusieurs semaines de viol par une Brésilienne à Paris. En effet, il est désormais très probable que l’affaire soit classée sans suite. Une délivrance pour le joueur bien évidemment, mais également pour son père, qui défend les intérêts et l’image de Neymar. Interrogé par l’agence NR Sports, il a lâché un grand ouf de soulagement et a remercié les nombreux fans ayant témoigné leur soutien à Neymar durant cette période difficile sur un plan privé.

« J’aimerais remercier tous les amis, le soutien, tous les fans, les prières et les partenaires, qui ont toujours cru en l’innocence de mon fils. Il a franchi une autre étape, en fait un pas énorme et définitif, dans le dur voyage de ce cauchemar que nous avons vécu au cours des derniers mois "interminables". Je viens de voir la décision de l’accusation avec le possible classement sans suite des procédures d’enquête sur l’accusation injuste de viol et d’agression contre mon fils » a indiqué Neymar Sr, soulagé pour son fils et qui va désormais pouvoir gérer plus sereinement la suite des événements, avec notamment une fin de mercato qui promet d’être agitée.