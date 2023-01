PSG : Neymar n'en peut plus, ça sent le départ !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lassé par les critiques et déçu par sa carrière parisienne, Neymar envisage pour la première fois de quitter le PSG. Il rêve de retrouver le football espagnol, mais risque de devoir accepter la seule issue possible : signer à Chelsea.

En 2017, Neymar est arrivé au PSG dans un transfert retentissant pour 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. En 2019, après deux années de blessures et de critiques, le Brésilien a voulu revenir en Catalogne, sans parvenir à convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lâcher l’affaire. En 2022, c’est le PSG qui a tenté de s’en défaire, sous la pression de Kylian Mbappé, mais le prodige de Santos venait de prolonger, et n’a pas bougé d’un poil. L’été prochain, en 2023 donc, tout le monde pourrait se mettre d’accord pour un départ qui semble désormais de plus en plus inévitable.

Neymar lassé par les critiques

Peu inspiré sur ces derniers matchs, Neymar n’a pas été épargné par les critiques, Daniel Riolo le traitant même de plus grand fiasco de l’histoire du football, en raison de son salaire et du prix payé pour le faire venir. Physiquement amoindri, à l’image des périodes où il boitait bas lors du récent match contre Angers, psychologiquement touché par l’échec en Coupe du monde, le « Ney » a perdu de sa superbe et les critiques pleuvent à son encontre, de la France jusqu’au Brésil.

Neymar est un escroc, le PSG s'effondre https://t.co/RYAdhC7VFC — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2023

Une situation qui dérange clairement le numéro 10 parisien, lassé d’être toujours la cause de tous les maux du PSG, même quand il a corrigé son comportement et ne rechigne plus devant les efforts à chaque rencontre. Mais à bientôt 31 ans, le Brésilien n’inspire plus confiance et sa rupture avec les supporters du Parc des Princes n’aide en rien. Le PSG a cherché à s’en défaire l’été dernier, sans trouver un club capable de s’offrir ses services, mais la donne pourrait va être différente en fin de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Car selon le journal catalan El Nacional, Neymar n’en peut plus et a compris qu’il ne serait jamais totalement heureux à Paris. Le salaire est certes colossal, mais le « Ney » a envie de profiter de ses dernières années de football, sachant que ses chances de pousser jusqu’en 2026 sont minces, lui qui a expliqué que la Coupe du monde au Qatar serait probablement la dernière de sa carrière. Déprécié au sein du vestiaire parisien en raison du départ de plusieurs de ses soutiens ces dernières années, le Brésilien estime qu’il est toujours celui que l’on accuse quand les choses vont mal. Et que son départ pourrait donc ne faire que des heureux.

Neymar rêve d'Espagne, mais c'est barré !

Le problème reste de lui trouver une porte de sortie. Neymar l’aurait confié à son entourage, il rêve surtout de signer pour un club espagnol. Mais le FC Barcelone n’a aucune intention de préparer son retour, sur le plan sportif comme financier, alors que Xavi n’en a jamais fait une option. Et le Real Madrid ne rêve pas non plus de s’offrir ses services. Il reste une porte de sortie qui pourrait convenir à tout le monde, ou presque. En effet, Chelsea avait été le club le plus séduit par l’idée de recruter le recordman de buts en Seleçao l’été dernier. Avec son nouveau propriétaire Todd Boehly, le club londonien a de gros moyens financiers et l’envie de marquer les esprits en concoctant sa Dream Team. Dont Neymar pourrait être l’un des leaders.

Dernièrement, Chelsea a recruté à tour de bras avec Joao Felix, Mudryk ou Badiashile rien que pour ces derniers jours. Ce serait bien évidemment une autre dimension si Neymar devait signer chez les Blues, surtout avec toutes ces années de contrat restantes au PSG. Mais avec la solution Chelsea, le PSG et Neymar auraient en tout cas la porte de sortie espérée. Il reste à savoir comment se terminera la saison actuelle, ce qui pourrait jouer sur les décisions à venir. Si Kylian Mbappé reste bien à Paris, et si Nasser Al-Khelaïfi va accepter une offre forcément revue à la baisse pour laisser partir la superstar brésilienne.