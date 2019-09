PSG : Neymar n'a pas à s'excuser, c'est lui le boss

Dans : PSG, Ligue 1.

Le week-end dernier, Neymar a réalisé un retour gagnant sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Quatre mois après sa dernière apparition officielle avec le club de la capitale, l’international brésilien était attendu au tournant face à Strasbourg au Parc des Princes. Bousculé par le public francilien, le Ney a finalement libéré tout Paris grâce à un retourné salvateur à la 92e minute de jeu (1-0). Une victoire importante pour le PSG, qui s’installe solidement dans le fauteuil de leader de la Ligue 1. Un succès aussi primordial pour l’attaquant de 27 ans, qui a commencé son grand pardon de la meilleure des manières. Ce que Bixente Lizarazu ne conteste pas.

« Neymar est un joueur hors normes, et il assume son envie de départ officiellement, puisqu’il n’avait pas parlé jusqu’à présent. Il ne va pas s’excuser, il n’a pas envie d’en parler avec les supporters. En gros, il aurait même pu dire : ‘Je vous emmerde !’. Après, Neymar, c’est simple, sur le terrain, il fait ce qu’il veut, c’est lui le roi. Il est tellement fort, qu’il peut marquer des buts de folie. Il n’y a que comme ça qu’il arrivera à retourner le public. Et il l’a fait en partie… C’est lui qui a le pouvoir en vérité. Les supporters ont essayé de le déstabiliser, ils n’ont pas réussi. C’est lui le boss ! Le seul problème, c’est comment tu fais pour être investi dans un club, si tu as envie de partir… Moi, je pense que si tu veux donner le meilleur de ton talent, et ce n’est pas possible autrement, il faut vraiment avoir le maillot en toi. Et s’il pense à autre chose, je ne vois pas comment il peut être le meilleur », a lancé le consultant de TF1, qui estime donc que Neymar a les clés de la saison du PSG entre ses pieds...