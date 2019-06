PSG : Neymar, Mbappé, Verratti...le Qatar siffle la fin de la fête !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a une hygiène de vie indigne d'un footballeur professionnel comme on l'a constaté ces derniers jours, Marco Verratti s'est souvent fait taper sur les doigts pour son attitude peu compatible avec le sport de haut niveau, Kylian Mbappé a été mis sur le banc pour un retard à Marseille, il est clair que du côté du Paris Saint-Germain certains ont bien du mal à se plier aux règles. Mais si le retour de Leonardo se confirme, avec des pouvoirs étendus, les choses vont changer et pas dans le sens des joueurs du PSG concernés par ces dérapages. Car le Brésilien n'est pas du genre à tolérer les attitudes de ce style. Et c'est aussi pour cela que l'Emir du Qatar voulait le faire revenir.

« Tous ceux qui ont connu Leonardo époque 1 le savent : il n’hésite pas à s’en prendre frontalement aux joueurs. Retard, alimentation, hygiène de vie... il demeure vigilant sur tout le travail invisible, légitimé par son passé de joueur de très haut niveau et son expérience de dirigeant. Ni Kluivert ni Henrique ne possédaient ce crédit-là. Henrique, en deux ans, n’a pris la parole qu’une fois devant le groupe. Bosseur, exigeant, le finaliste du Mondial 98 réclame la même chose en retour », prévient d'avance Le Parisien, qui voit en Leonardo un nettoyeur en chef. Cela tombe bien, il est clair que du côté du Paris Saint-Germain il y en avait besoin.