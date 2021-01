PSG : Neymar, Mbappé, Messi à Paris, l'UEFA dira non !

Dans : PSG.

La perspective de voir Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain donne des étoiles dans les yeux. Mais financièrement c'est impossible.

Sur le papier, c’est probablement le transfert le plus incroyable de l’histoire du football qui aurait lieu si le Paris Saint-Germain venait ajouter à son effectif Lionel Messi lors du prochain mercato estival. La star argentine n’ayant pas prolongé avec le FC Barcelone, le PSG et Manchester City sont les deux candidats crédibles pour accueillir le sextuple Ballon d’Or, dont l’appétit financier sera à la hauteur de son palmarès. Mais si Leonardo réussit à faire venir Lionel Messi, il est peu probable que ce dernier soit aligné avec Neymar et Kylian Mbappé. Car les trois joueurs seraient une charge financière énorme pour le Paris Saint-Germain, et probablement trop grosse pour qu’elle soit validée financièrement par l’UEFA.

Lors de l’émission Sky Sports Transfert Podcast, Julien Laurens, journaliste français qui travaille notamment pour ESPN et BT Sport, a reconnu que le trio Neymar-MBappé-Messi était presque impossible à réunir, que ce soit au PSG ou ailleurs. « Avec le fair-play financier, la pandémie, car le PSG a été touché comme tous les autres grands clubs, je ne sais pas comment cela pourrait se faire rien qu’au niveau de la masse salariale. Vous avez Neymar, disons que c’est 30 millions d'euros par an, Lionel Messi à 60 millions d'euros par an et Kylian Mbappé potentiellement avec un nouveau contrat au même prix que Neymar. Ces seuls trois joueurs représenteraient environ 120 millions d’euros, uniquement en salaire, chaque année. Financièrement, ce n'est pas possible. Ils semblent dire qu'ils vont essayer, mais je ne pense pas que ce soit réaliste », explique Julien Laurens, qui pense que le Paris Saint-Germain devra probablement tourner le dos à Lionel Messi…ou sacrifier une autre star pour s’offrir le joueur argentin du FC Barcelone.