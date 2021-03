PSG : Neymar, Mbappé...les salaires ont baissé à Paris

Dans : PSG.

Longtemps en désaccord avec la direction, qui leur demandait un effort supplémentaire pour baisser leurs salaires pendant la crise sanitaire, les joueurs du Paris Saint-Germain ont fini par trouver un terrain d’entente en toute discrétion.

En bon capitaine, Marquinhos a tenu à éteindre des polémiques autour du Paris Saint-Germain. Le défenseur central ou milieu défensif a notamment été interrogé sur son coéquipier Kylian Mbappé, que beaucoup d’observateurs jugent meilleur en l’absence de Neymar. Des commentaires infondés selon le cadre parisien. « On ne peut pas entrer dans des histoires comme ça, a-t-il réagi sur RTL. Je vois déjà certains parler. Il faut arrêter avec des bêtises comme ça. On veut toujours avoir les meilleurs avec nous. Kylian préfère avoir Ney à côté de lui. »

Puis le Brésilien a été lancé sur un autre sujet sensible, à savoir la baisse des salaires que le PSG négocie avec ses joueurs depuis des mois, sans succès, pensait-on à tort. Car les partenaires de Marquinhos ont bien accepté ce deuxième effort de solidarité après celui réalisé lors du premier confinement. « Oui, ça a été fait, a-t-il révélé. Au niveau des contrats, au niveau des salaires, nous on connaît toutes les lois françaises qui sont mises en place pour ça. Personne ne l'a dit mais ça a été fait, ça a été mis en place. Après je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que ce sont des discussions avec le club. » Pour rappel, le club de la capitale avait dû mettre 400 employés au chômage partiel en janvier dernier compte tenu de l'impact économique violent de la crise sanitaire et du fiasco Mediapro.