PSG : Neymar le Maudit, il sort du silence !

Dans : PSG.

Sorti sur blessure mercredi soir contre Caen, Neymar est sorti de son mutisme dans la nuit. La star du PSG en appelle désormais à Dieu pour éviter le fiasco.

Le Paris Saint-Germain n’a pas particulièrement brillé contre le SM Caen en Coupe de France, mais grâce à un but de Moise Kean le club de la capitale a son ticket pour les 16es de finale. Mais de cette rencontre on ne retiendra qu’une chose, la sortie sur blessure de Neymar, passeur décisif, victime d’un tacle désordonné de Steeve Yago à l'heure de jeu. Et si l’on en croit les images d’Eurosport, ce n’est pas directement sur le coup donné par le joueur caennais que la star brésilienne s’est blessée, mais lors de sa réception suite à ce coup, ce qui confirme un souci musculaire. Dans la foulée, Neymar, qui avait constaté les dégâts, a retiré son brassard et a quitté ses coéquipiers, puis le stade, en boitant bas. Après la rencontre, Mauricio Pochettino est resté philosophe, ne regrettant pas d’avoir aligné son numéro 10, estimant que « ce sont des choses qui arrivent ». Désormais, le PSG va attendre les résultats des examens que Neymar doit passer ce jeudi, mais à moins d’une semaine du déplacement de Ligue des champions à Barcelone l’inquiétude est grande.

Dans la nuit, sur la route du retour vers la capitale, Neymar est sorti de son mutisme, mais le moins que l’on puisse dire est que l’international brésilien n’a pas vraiment fait des révélations sur la nature de sa blessure à l’adducteur droit. Sur Twitter, le joueur parisien était en mode religion: « Honneur et gloire à Dieu dans tous ces moments » avec une prière et un coeur. Reste que ce sont surtout les médecins qui pourront dire si Neymar est apte à jouer face au Barça, et pas dieu, même si cette blessure ressemble tout de même à une malédiction. Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar a manqué deux fois les huitièmes de finale, c’est était en 2018 et 2019, l’an passé il était tout juste revenu de blessure pour la double confrontation face au Borussia Dortmund. Avec l’absence déjà acquise d’Angel Di Maria au Camp Nou, Mauricio Pochettino doit croiser les doigts en attendant le verdict médical.