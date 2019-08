PSG : Neymar lâché contre Coutinho, Rakitic et 100ME ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans la vaste partie de poker que semble être le transfert éventuel de Neymar du Paris Saint-Germain au FC Barcelone, ESPN affirme ce mardi que la délégation du Barça est arrivée dans la capitale avec une offre précise. Le club catalan serait en effet prêt à verser 100ME au PSG, plus Philippe Coutinho et Ivan Rakitic afin d'obtenir la venue de la star brésilienne du Paris SG. Le média américain précise cependant que le Paris Saint-Germain accepte désormais que des joueurs soient inclus dans la transaction, mais il ne veut pas d'Ivan Rakitic préférant Nelson Semedo, que le Barça avait dans un premier temps déclaré intransférable. Si la position du PSG a donc évolué, celle de Barcelone concernant son international portugais, dont la valeur est estimée à 40ME, aurait également changé.

ESPN ajoute également qu'outre Eric Abidal, Andre Cury et Javier Bordas, qui représentent le Barça lors de cette réunion du mardi qui se tient dans un palace du 16e arrondissement, et Leonardo, ainsi que son adjoint Aneglo Castellazzi, qui sont là pour le PSG, on trouve également Pini Zahavi, le super agent qui avait largement contribué à la signature de Neymar au Paris Saint-Germain. Autrement dit, tout est réuni pour qu'une solution soit trouvée rapidement.