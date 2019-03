PSG : Neymar intransférable, Pierre Ménès emploie les grands mots

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

« Il est dans sa deuxième année au Paris Saint-Germain, et il reste donc trois ans avant la fin de ce premier contrat. Et nous entamons déjà les négociations pour une prolongation avec le Paris Saint-Germain ». Lundi, le père de Neymar lâchait une véritable bombe sur l’avenir de son fils, au micro du média brésilien UOL Esporte. Une déclaration qui étonne au moment où le Brésilien est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, mais qui prouve que Neymar envisage l’avenir dans la capitale française.

Et si cette prolongation de contrat voyait le jour, cela signifierait tout simplement que Neymar deviendrait intransférable sur le marché des transferts. Et pour très longtemps selon Pierre Ménès, qui n’y va pas par quatre chemins pour commenter la situation de l’ancien Barcelonais. « Il est déjà hors prix avec une prolongation il serait intransférable » a confié le journaliste de Canal Plus au sujet de l’homme qui a coûté 220 ME au Paris Saint-Germain en juillet 2017, et qu’il sera décidément très difficile à déloger de la France. Même pour un club aussi riche et aussi puissant que le Real Madrid…