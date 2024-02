PSG ‍: Neymar humilie Dembélé avec ce troll honteux

Dans : PSG.

L’été dernier, le PSG a misé 50 millions d’euros sur Ousmane Dembélé afin de combler les départs de Lionel Messi et de Neymar. Malgré une bonne acclimatation l’international français peine toutefois à empiler les buts.

Recrue phare du Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Ousmane Dembélé s’est rapidement imposé dans le onze de départ de Luis Enrique, sans jamais en sortir. Sa complémentarité avec Achraf Hakimi dans le couloir droit est l’une des forces du PSG cette saison. Globalement, le champion du monde 2018 s’est parfaitement acclimaté à son nouveau club. Apprécié par les supporters pour la folie qu’il apporte sur son aile et car il ne rechigne jamais à fournir de gros efforts y compris défensivement, Ousmane Dembélé peine toutefois à être tueur devant les buts.

C’est peu de le dire, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund ayant inscrit un seul but sous les couleurs du PSG depuis le début de la saison (auquel il faut rajouter 10 passes décisives, son domaine préférentiel). Relayant l’information d'un compte fan, Neymar est tombé sur une statistique assez dingue : malgré son départ en août, l’ancien n°10 brésilien du PSG a marqué plus de buts sous les couleurs parisiennes que Dembélé cette saison (2 buts pour Neymar, 1 but pour Dembélé). Même si les buts du Brésilien l'ont été en matchs de préparation et non en compétition officielle.

Dembélé doit marquer davantage au PSG

L’information n’a pas manqué de faire exploser de rire le joueur formé au FC Santos, actuellement blessé avec son club saoudien d'Al-Hilal et qui a trollé « Dembouz » en partageant la publication et en réagissant avec un smiley qui rigole. Nul doute que de son côté, Ousmane Dembélé prendra cette information avec beaucoup moins de légèreté. Car même si son importance pour déséquilibrer les défenses adverses est régulièrement soulignée, il est clair que Dembélé se doit au vu de son statut au sein de l’équipe d’être beaucoup plus efficace. Cela sera d’ailleurs une obligation la saison prochaine, lorsque le club de la capitale ne pourra plus s’appuyer sur le wagon de buts marqué chaque saison par Kylian Mbappé. En attendant, l'ancien rennais avait été recruté pour faire oublier Neymar au FC Barcelone en 2017, puis au PSG en 2023, sans vraiment y parvenir sur le plan des statistiques pour le moment.