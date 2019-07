PSG : Neymar hors du groupe pour le match face à l'Inter

Dans : PSG, Mercato.

Direction le Las Vegas de l’Asie pour le PSG, puisque Thomas Tuchel a emmené son groupe à Macao pour préparer le match de ce samedi contre l’Inter Milan.

Un rendez-vous qui se fera sans deux joueurs, Neymar et Presnel Kimpembe. Comme l’explique le club de la capitale, « Presnel Kimpembe et Neymar Jr restent au camp de base à Shenzhen afin de continuer leur travail physique individuel deux fois par jour avec des membres du staff pour prolonger leur préparation ». Le champion du monde et la star brésilienne reviennent en effet de blessure, et seront donc ménagés pour le match face à l’Inter.