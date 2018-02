PSG : Neymar forfait, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

C’est la (mauvaise) nouvelle de ce mardi : Neymar souffre d’une entorse de la cheville droite, doublée d’une fissure du cinquième métatarsien.

Une blessure qui va l’empêcher de jouer le match retour face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. De quoi diminuer considérablement les chances de qualification du PSG ? Ce n’est absolument pas l’avis de Pierre Ducrocq. Consultant pour RMC, l’ancien défenseur du club de la capitale en est persuadé : le PSG va se qualifier, même sans Neymar.

« Pourquoi j’y crois ? On peut citer la forme du moment de Mbappé, le retour d’un vrai 6 de métier avec Diarra ou Motta, le Parc qui va répondre présent. Contre l’OM, c’était le 50e match sans défaite à domicile pour le PSG, ça crée quand même un climat de confiance pour les joueurs. Récemment, le Barça en a pris quatre au Parc, le Bayern en a pris trois. Il peut tout se passer dans ce match. Et la place laissée vacante va profiter à Di Maria, qui est en pleine bourre et qui peut aussi faire des différences » a expliqué le consultant de l’After Foot, qui nous ferait presque croire que l’absence de Neymar est une bonne nouvelle… pour le PSG.