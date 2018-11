PSG : Neymar forfait, Mbappé présent, Sagnol va énerver du monde

Dans : PSG, Ligue 1.

Blessé avec la Seleção, Neymar n’est pas certain de disputer le match face à Liverpool mercredi en Ligue des Champions.

Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain souffre d’une élongation aux adducteurs qui, dans le meilleur des cas, ne lui permettra pas de jouer à 100 %. Reste à savoir si l’entraîneur Thomas Tuchel prendra le risque de le titulariser dans une rencontre forcément riche en intensité. A la place de l'Allemand, Willy Sagnol jouerait la carte de la prudence.

« A 60%, je pense qu’il ne faut pas le faire jouer, a estimé le consultant de RMC. Le football moderne a beaucoup changé. On m’aurait posé la question il y a dix ans, j’aurais dit oui, à 70%, il peut jouer. Dans le football moderne, ça va tellement vite, il y a tellement de courses à haute intensité, de transition, qu’elles soient offensives ou défensives, qu’un joueur, s’il veut apporter quelque chose physiquement, il doit être à 100% quasiment à chaque match. »

Sagnol soulagé pour Mbappé

« Son jeu c’est d’être dans des changements de direction, des appuis très rapides. S’il a un souci, ça va se voir tout de suite, a argumenté Sagnol, tout de même optimiste pour le PSG. Si c’était Mbappé qui avait ce problème à la cuisse, je serais plus inquiet car j’estime qu’il est plus important dans le système de jeu actuel du PSG. Je pense que Neymar est plus facilement remplaçable parce que Mbappé apporte cette profondeur, cette percussion que n’ont pas les autres joueurs. » Seulement victime d’une contusion à l’épaule, l’attaquant français sera bien disponible face aux Reds.