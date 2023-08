PSG ‍: Neymar et Verratti, Luis Enrique annonce une surprise

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Passé en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a notamment évoqué la situation de Neymar et de Marco Verratti. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas révélé le contenu de ses discussions avec ces deux joueurs. Mais le technicien a invité les journalistes à bien observer ses choix.

Cette fois, Luis Enrique ne pouvait pas échapper au passage devant les médias. A la veille de la reprise en Ligue 1, avec la réception de Lorient samedi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a dû se rendre en conférence de presse. Et sans surprise, le sujet Kylian Mbappé a été mis sur la table. L’Espagnol, qui avait sans doute préparé sa réponse, s’est contenté de se ranger derrière son président Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique veut un accord pour Mbappé

« C'est un problème déjà rencontré par le passé et une solution avait été trouvée entre le club et le joueur avant mon arrivée, a rappelé Luis Enrique. J'espère que ça arrivera à nouveau. Voilà ce que j'aimerais. Le président l'a rappelé, la philosophie de ce club est claire : le club est au dessus des joueurs, des entraîneurs, du directeur sportif et je la partage à 100%. » L’ancien coach du FC Barcelone a également été interrogé sur Neymar et Marco Verratti, qui n’entrent plus dans les plans de la direction.

💬 Luis Enrique sur la situation de Neymar et Mbappé : « Je ne peux rien révéler de nos discussions privées […] mais soyez attentif à mes actes ils exprimeront clairement mon avis sur la situation »



Suivez en direct la conférence de presse: https://t.co/Aauu4zl6dk pic.twitter.com/V4S1STBgdV — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2023

De son côté, Luis Enrique a peut-être un avis différent. « En ce qui concerne des joueurs comme Marco et Ney, j'ai pour habitude de garder privées mes conversations avec les joueurs. Je ne vais pas révéler ce que je leur ai dit, ni ce qu'ils m'ont dit. Je ne crois pas que ce soit professionnel. Je préfère garder cela secret. Bien sûr, mes mots disent certaines choses mais mes actes en diront davantage. Les décisions que je prendrai traduiront ce que je pense », a prévenu le technicien, apparemment prêt à s’opposer à ses supérieurs.