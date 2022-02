PSG : Neymar et Sergio Ramos, Pochettino sort son pipeau

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absents pour le déplacement de dimanche à Lille, Neymar et Sergio Ramos sont incertains pour le match aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Et l'entraîneur du PSG voit flou.

C’est officiel, pour le très attendu, et relativement important match de Ligue 1 dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, Mauricio Pochettino devra se passer de plusieurs joueurs, et notamment deux stars de son effectif. Neymar, qui fête ce samedi ses 30 ans à priori en toute sobriété, et Sergio Ramos, qui a retrouvé le chemin de l’infirmerie en raison d’un énième souci physique, ne sont pas là pour affronter le LOSC, tout comme Georginio Wijnaldum et Maurio Icardi. Concernant les deux premiers, le PSG a indiqué dans un communiqué médical que le Brésilien « bénéficiait d’un complément thérapeutique aujourd’hui, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe », tandis que l’expérimenté défenseur espagnol « travaille en salle et reprendra la course en milieu de semaine prochaine. » De quoi laisse la place à toutes les supputations sur la présence ou non de ces deux joueurs le 15 février prochain au Parc des Princes pour la réception du Real Madrid en 8 de finale aller de Ligue des champions.

Neymar et Sergio Ramos, qui vivra verra au PSG

Et il ne fallait pas compter sur Mauricio Pochettino pour en dire plus en conférence. Fidèle à ses habitudes, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain considère que cet exercice avec les journalistes lui fait perdre son temps, et que concernant Neymar et Sergio Ramos, il était plus prudent de sortir la langue de bois de gala. S’agissant de l’attaquant brésilien, il faudra attendre et voir. « L’évolution est positive. La semaine prochaine sera décisive pour connaître le pourcentage de chance pour le retour de Neymar et sa disponibilité en Ligue des Champions », a d’abord lancé Mauricio Pochettino, avant de faire une réponse aussi lapidaire concernant l’ancien joueur du Real Madrid. « Sergio Ramos, il faut voir l’évolution de son problème. On verra la semaine prochaine s’il peut être disponible », a répondu le technicien parisien.