PSG : Neymar et Messi, le premier exploit de Galtier

Par Corentin Facy

Buteurs contre Nantes dimanche soir (4-0), Neymar et Lionel Messi affichent un super niveau à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Décevants la saison dernière, où ils ont globalement laissé Kylian Mbappé porter le Paris Saint-Germain sur ses jeunes épaules, Lionel Messi et Neymar avaient l’occasion de briller dimanche soir contre Nantes lors du Trophée des Champions, un match pour lequel Mbappé était suspendu. L’Argentin et le Brésilien n’ont pas laissé passer l’occasion en réalisant tous les deux un superbe match. Double buteur, Neymar a été resplendissant tout comme Lionel Messi, auteur du but de l’ouverture du score. Ravi de la prestation des deux attaquants parisiens après le match, Marquinhos a souligné le travail de Christophe Galtier, dont le choix a interrogé les supporters parisiens il y a un mois et demi mais qui a réussi à tirer le meilleur des stars du PSG selon Marquinhos. Un premier bel exploit pour l’entraîneur de l’OGC Nice, en attendant de voir si cela durera dans le temps.

Neymar et Messi plus épanouis avec Galtier ?

« Ça s’est vu sur le terrain aujourd’hui, Messi était très à l’aise dans une position qu’il aime bien. Je pense que le coach a réussi à sortir le meilleur des joueurs aujourd’hui, ça s’est vu sur les performances de tout le monde, de Ney, de Messi » apprécie Marquinhos au sujet de Lionel Messi avant de poursuivre. « On voulait gagner peu importe la manière, mais avec la manière, c’est tant mieux, ajoute l’ancien joueur de l’AS Rome. On avait bien travaillé, on avait bien préparé et ça s’est vu sur le terrain, à la réalisation, l’équipe était compacte. On a fait ce qu’il fallait et le résultat il est là. Galtier/Pochettino ? Ce sont des philosophies et des schémas différents. On rentre dans une nouvelle étape. Il y a eu des belles choses l’année dernière et il y en a cette saison aussi. Il faut toujours voir le bon côté et oublier les mauvaises choses qui se sont passées » a lancé Marquinhos, refusant de tomber dans le jeu des journalistes en comparant Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, mais qui semble ravi de la tournure des évènements au PSG sous la houlette du natif de Marseille. Espérons que cela dure pour le club de la capitale ainsi que pour Neymar et Lionel Messi.