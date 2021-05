PSG : Neymar et Messi à Paris, Barcelone craint Madrid !

Dans : PSG.

Neymar n'ayant toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain et le doute s'est installé. Ayant visiblement le souhait de jouer avec Lionel Messi, le Brésilien pourrait repartir à Barcelone. Et si finalement le Real Madrid finançait le projet fou du PSG de réunir les deux ?

Les dirigeants du Paris Saint-Germain se réveillent ce mercredi avec un gros mal de crâne, car le constat est là, le club de la capitale est sorti de la Ligue des champions et n’a plus les clés de la Ligue 1, Lille étant en pole position. Cette situation intervient au moment même où Leonardo négocie avec Neymar et Kylian Mbappé des prolongations de contrat. En Espagne, l’élimination du PSG par Manchester City est vu comme une aubaine incroyable pour que les deux stars parisiennes rejoignent respectivement le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, Leonardo ne se laissera pas faire, Paris ayant toujours dans les mains une arme dévastatrice mais monstrueusement coûteuse, à savoir garder les deux joueurs jusqu’en 2022 et les voir partir librement dans un an. On s’en doute, ce n’est pas ce que souhaite le directeur sportif du Paris SG, mais le Brésilien va vite devoir se bouger alors que le mercato d’été se profile.

Pour le Mundo Deportivo, qui n’est pas réellement un média proche du PSG, le club français a tout de même un atout pour conserver Neymar, c’est Lionel Messi. ESPN a beau avoir annoncé que ce dernier était proche de prolonger avec le Barça, rien n’est fait et rien ne sera signé avant la fin de saison de l’aveu même du sextuple Ballon d’Or. Et d’ici à ce que Messi fasse son choix, le quotidien sportif catalan voit un gros danger se profiler. Car les dirigeants parisiens semblent avoir compris que pour s’assurer la prolongation de Neymar, et compenser le probable départ de Mbappé au Real Madrid, qu’ils tiennent pour acquis, Doha pourrait tout miser sur Lionel Messi. « Neymar veut rejouer avec Messi, et si c’est pour le Barça ça sera mieux. Mais Leonardo veut aussi Leo Messi et il pourrait se servir de l'argent du transfert de Mbappé », explique Sergi Solé, qui refuse de s’emballer concernant le retour du Brésilien quatre ans après avoir quitté le FC Barcelone. Le journaliste n’a pas oublié le feuilleton du mercato 2019 et rappelle que le PSG est parfois surnommé « la prison dorée ». Si en plus c'est le Real Madrid qui permet à Paris de conserver Neymar et de s'offrir Messi, ça sent le carnage.