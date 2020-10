PSG : Neymar et Mbappé, leur cirque a assez duré

Dans : PSG.

Kylian Mbappé et Neymar ont été transparents contre Manchester United, et le duo des stars du PSG a encore une fois voulu faire un numéro qui marche de moins en moins.

Le Paris Saint-Germain a la chance d’avoir dans son effectif deux des plus grandes stars mondiales du football avec Neymar et Kylian Mbappé. Mais si l’on s’en tient aux faits, les deux phénomènes sont souvent forts contre les faibles et faibles contre les forts, du moins quand ils sont associés, cela e encore été le cas face à Manchester United. Considérant qu’ils peuvent sauver à eux deux le PSG, le Brésilien et le Français oublient de jouer en équipe, et cela commence à faire beaucoup. Dans Le Parisien, Sammy Traoré, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, regrette l’attitude de Neymar et Kylian Mbappé, et il estime que Thomas Tuchel doit désormais prendre des mesures radicales afin de ne pas laisser ses deux joueurs avoir un comportement qui n’est pas idéal.

L’ancien joueur parisien n’hésite donc pas à s’en prendre à Mbappé et Neymar au lendemain du fiasco face à Manchester United. « Quand Neymar et Mbappé ne jouent que tous les deux, ce n’est pas possible. Ils tentent des exploits techniques, cherchent à faire la différence seuls tout le temps et ne donnent le ballon que lorsqu’ils sont dans la merde. Il va falloir que Tuchel tape du poing sur la table », prévient Sammy Traoré, qui n’en peut plus de voir les deux joueurs vouloir faire des numéros à chaque match, sans même penser à leurs coéquipiers. Reste que l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain n’a peut-être pas totalement les mains libres avec Neymar et Kylian Mbappé, et c'est bien là le problème.