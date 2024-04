Le PSG fonce sur un attaquant de City, ce n’est pas Haaland

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête de renfort dans le secteur offensif pour la saison prochaine, le PSG est fan du profil de Julian Alvarez et pourrait tenter de recruter l’attaquant de Manchester City dans les mois à venir.

Titulaire indiscutable de Pep Guardiola en début de saison, Julian Alvarez est moins utilisé depuis quelques semaines. Il faut dire que l’attaquant argentin est confronté à une concurrence démentielle à Manchester City avec Erling Haaland mais aussi Phil Foden, Bernardo Silva, Jérémy Doku ou encore Kevin de Bruyne et Jack Grealish, qui évoluent tous dans des secteurs de jeu où le très polyvalent Julian Alvarez peut être utilisé. Avant-centre de formation, l’ancien buteur de River Plate a l’avantage de pouvoir jouer à tous les postes en attaque, et c’est justement cette polyvalence en plus de son incroyable marge de progression qui en font un joueur très convoité sur le marché des transferts.

💣 #MCFC 🔵⚪🇦🇷

PSG are expected to revive their interest in Manchester City's 24-year-old Argentina Striker Julián Álvarez this summer. pic.twitter.com/6uTm9pWyI0 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 17, 2024

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2028, il sera très difficile à déloger mais le Paris Saint-Germain a quand même l’intention de tenter sa chance, si l’on se fie aux informations du journaliste Ekrem Konur. Selon le spécialiste, l’état-major parisien va raviver son intérêt pour Julian Alvarez dans les prochaines semaines, un an après être venu aux renseignements lors du dernier mercato estival. En 2023, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi avaient pris un vent de la part de la direction de Manchester City, pour qui il n’était pas question de se séparer de leur n°19.

Julian Alvarez, c'est 100 millions d'euros au minimum

Qu’en sera-t-il cette fois ? Le PSG ne veut pas avoir de regrets et va donc tenter sa chance à fond pour le champion du monde, valorisé à près de 100 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt et pour qui le Paris SG devra donc casser sa tirelire pour ne serait-ce avoir qu’un espoir de rafler la mise. La volonté du joueur sera également déterminante dans ce dossier et pour l’heure, on ignore si le natif de Calchin souhaite partir pour bénéficier d’un temps de jeu plus important, ou pas. Dans le cas où Paris recruterait un pur avant-centre comme Julian Alvarez, il sera par ailleurs intéressant de savoir si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani resteraient tous les deux au PSG, ce dont on peut douter.