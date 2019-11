PSG : Neymar et Mbappé font une fête sans polémique

Dans : PSG.

Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain à Dijon, et à quelques jours de la réception de Bruges, Neymar et Kylian MBappé ont fait une petite fête samedi. Mais tout cela a été raisonnable, à priori.

Que faisaient samedi Neymar, Kylian Mbappé, Eric Choupo-Moting ou bien encore Marquinhos alors que Thomas Tuchel avait accordé deux jours de repos aux joueurs du Paris Saint-Germain. Eh bien, c’est tout simple, ils faisaient la fête du côté de Disneyland Paris. Mais les choses sont restées très raisonnables, et bien loin des fiestas monumentales mises en place lorsque Neymar organise son anniversaire à Paris. Car cette fois il s’agissait de célébrer les deux ans de Maria, la fille de Marquinhos, et ce dernier n'a pas fait dans la démesure. Via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on a vu Neymar Jr s'essayer au basket, tout cela sous le regard goguenard de Kylian Mbappé. Parmi les invités, on a reconnu également Kevin Trapp, venu spécialement d'Allemagne à cette occasion.

La reprise de l'entraînement est désormais prévue lundi du côté du Camp des Loges afin de préparer la réception de Bruges en Ligue des champions. Après le fiasco de Dijon, nul doute que Thomas Tuchel va siffler la fin des festivités histoire d'éviter une grosse déconvenue au Parc des Princes.