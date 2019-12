PSG : Neymar et Mbappé en feu, c'est injouable pour la L1 !

Dans : PSG.

Neymar Jr et Kylian Mbappé ont encore flambé samedi soir avec le Paris Saint-Germain. Et même si Amiens n'est pas Dortmund, le duo des stars du PSG paraît être sur une autre planète.

8 pour Kylian Mbappé et la même note pour Neymr, du côté de l’Equipe on n’a pas hésité longtemps au moment de faire de l’attaquant français du PSG et son coéquipier brésiliens les deux meilleurs joueurs du dernier match de l’année pour Paris. Non seulement Neymar et Mbappé ont signé trois des quatre buts du Paris Saint-Germain contre Amiens, mais en plus leur complicité a sauté aux yeux, aucune des deux stars parisiennes ne voulant tirer la couverture à lui. Pour Pierre Ménès, même si Amiens n’est pas un ogre français, il est évident que dans une telle forme Neymar et Kylian Mbappé planent au-dessus de notre Ligue 1.

Pour le consultant de Canal 1, les deux joueurs peuvent vraiment regarder le Championnat de haut. « Evidemment, Paris ne joue pas dans la même cour qu’Amiens. Mais surtout, quand Mbappé et Neymar sont dans cet état de forme, personne ne boxe dans leur catégorie en France. Encore deux buts pour Kylian, un but et une passe décisive pour le Brésilien. Neymar qui a en plus effectué un vrai travail de milieu gauche sur le plan défensif. C’était un joli spectacle, jusqu’au but d’Amiens d’ailleurs et on peut s’apercevoir que dans cette formule en 4-4-2, tout le monde s’exprime : Icardi a encore marqué lui aussi et Di Maria a été bon. Alors les esprits chagrins diront qu’il faudra juger les Parisiens face à une adversité plus consistante, mais la qualité du jeu et le spectacle sont là, ce qui n’était pas le cas il y a quelques semaines », fait remarquer Pierre Ménès, qui se délecte de voir Neymar Jr et Kylian Mbappé évoluer en L1 et pas ailleurs en Europe comme il l’a souvent dit ces derniers mois lorsque le départ des deux stars du PSG a été évoqué.