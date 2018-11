PSG : Neymar et Mbappé, ça ne fait pas pleuvoir les millions pour Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain frappait le plus grand coup de l’histoire du marché des transferts en recrutant Neymar et Kylian Mbappé à quelques semaines d’écart. Des dépenses folles pour le club parisien, avec pour but de composer une équipe capable d’aller remporter la Ligue des Champions, mais aussi de faire grandir le club, par la renommée et les revenus. Dans des propos relayés par Médiapart, Jean-Claude Blanc a effectué un point financier sur ces arrivées prestigieuses, et le directeur général délégué du PSG de rappeler que, malgré leur statut de superstars mondiales, ces deux joueurs ne pouvaient pas non plus faire décupler tous les revenus du club de la capitale en un claquement de doigts.

« On savait dès le départ qu’en achetant Neymar et Mbappé on ne pourrait pas générer 150 millions de plus par an immédiatement. Le fossé est tel qu’on ne peut le combler en une année, notamment sur la partie sponsoring, car les contrats sont en cours. Donc il y a l’obligation, comme d’autres clubs en Europe, de générer des plus-values sur les ventes de joueurs chaque année. On va augmenter les ventes de billets, le sponsoring, le merchandising, on va renégocier le contrat Nike, on va renégocier le contrat maillot. La courbe de revenus monte progressivement. Les droits télé vont augmenter dans deux ans, le contrat Nike expire dans quatre ans et le contrat Emirates cette année », a prévenu le dirigeant parisien, qui révèle également au passage l’une des raisons pour lesquelles conserver Neymar et Mbappé dans son effectif est capital, notamment dans les négociations des contrats sur le long terme.