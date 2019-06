PSG : Neymar ou Mbappé, le Real a tranché et c'est définitif !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de renforcer considérablement son effectif au mercato, le Real Madrid est sur le point de s’offrir Eden Hazard et Ferland Mendy.

Deux recrues de luxe qui vont réjouir Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Néanmoins, le géant d’Espagne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et dans ses colonnes lundi soir, Marca évoquait également la probable venue de Luka Jovic en provenance de Francfort. Mais pour compléter sa ligne d’attaque, le Real Madrid rêve surtout d’un Parisien : Neymar ou Mbappé ? Ces dernières semaines, les deux stars parisiennes ont été associées au club merengue.

Et à en croire les informations obtenues par AS, Florentino Pérez a définitivement arrêté son choix sur le champion du monde français. En effet, les accusations de viol dont Neymar est victime auraient considérablement refroidi le président madrilène, ainsi que les socios du Real Madrid. Ceux-ci se sont largement exprimés en faveur du recrutement de Kylian Mbappé, et le président madrilène est désormais prêt à suivre leur avis, en faisant de l’ancien attaquant de l’AS Monaco sa priorité absolue sur le marché des transferts. Reste à voir si ce deal sera rendu possible par Paris, qui a pour l’instant fermé la porte à son international tricolore.