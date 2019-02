PSG : Neymar et Mbappé absents, Di Maria autorisé à briller

Dans : PSG, Coupe de France.

Dans une rencontre où le suspense n’a pas régné bien longtemps, le Paris Saint-Germain a disposé 3-0 sans forcer d’une équipe de Dijon plutôt concentrée sur son opération maintien.

Angel Di Maria en a profité pour se mettre en évidence avec un doublé et une présence dans tous les bons coups. L’Argentin se régale quand les stars offensives ne sont pas là, et il aurait tort de s’en priver selon Vincent Duluc, persuadé que l’ancien du Real Madrid et de Manchester United ne pourrait pas jouer de la même façon en présence de la MCN.

« Peut-être qu’il est fait pour au centre de la lumière de temps en temps. Car finalement, ce sont les matchs comme ça où il peut briller. Quand il y a Cavani, Neymar ou Mbappé, il a moins de ballons. Là, il en perd 22 dans le match car il tente des choses et prend des risques. Personne ne lui a reproché à un seul moment de perdre 22 ballons. En revanche, s’il joue avec Neymar et Mbappé et qu’il perd 22 ballons, en plus de ceux perdus par Neymar et Mbappé, on va lui dire ‘écoute Angel, fais attention un peu’. Ce n’est pas la même chose », a expliqué la plume de L’Equipe, qui fait tout de même partie des joueurs sur qui Thomas Tuchel s’appuie, y compris dans les grands matchs à l’image de sa passe décisive pour Kylian Mbappé à Manchester United.