PSG : Neymar et les supporters, sa réponse légendaire !

Insulté et sifflé par une partie des supporters parisiens lors des matchs du PSG au Parc des Princes, même si cela s'est un peu calmé mercredi face à Reims, Neymar Jr ne semble pas vouloir mettre de l'huile sur le feu. La star brésilienne du Paris Saint-Germain est bien consciente que les événements du mercato n'ont pas été totalement digérés dans les virages du Parc, et en rajouter serait une grossière erreur que Neymar ne commettra pas. Mieux encore, interrogé en marge de la victoire du Paris SG à Bordeaux, celui qui a encore une fois été le buteur décisif du PSG s'est amusé de ses relations chaotiques avec les supporters du club de la capitale.

Et Neymar de se lancer dans une comparaison. « Je pense que ça va mieux avec les supporters. C’est comme une relation avec une petite amie. Quand il y a un problème, chacun reste sans parler dans son coin. Mais avec beaucoup d’amour et des câlins, tout rentrera dans la normalité. Je suis là pour aider le PSG, pour remplir mon rôle en tant que joueur du club, et je donnerai ma vie sur le terrain pour que le PSG réussisse et qu’on gagne des choses ensemble », a confié Neymar Jr. Les supporters du Paris Saint-Germain n'attendent que cela.