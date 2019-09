PSG : Neymar et le Barça se fixent un rendez-vous à 26 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de rejoindre le FC Barcelone durant le mercato estival, Neymar est finalement resté au Paris Saint-Germain. Et si le Barça est un club qu’il adore, le n°10 du PSG va rapidement être confronté à lui sur un plan juridique. Effectivement, AS rapporte ce mardi que le champion d’Espagne en titre et Neymar vont se retrouver au tribunal de Barcelone le 27 septembre prochain à 10 heures afin de régler une affaire de prime de fidélité, datant du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain en août 2017.

Le Brésilien exige 26 ME du FC Barcelone, une prime de fidélité qu’il devait toucher en restant jusqu’à la fin du mois de juillet en Catalogne. Barcelone, rancunier après la signature de son ancien joueur en France, ne lui a jamais versé cette prime et estime que Neymar avait déjà un accord de principe avec le Paris Saint-Germain plusieurs semaines auparavant. La justice va donc devoir trancher et pour l’heure, l’issue est totalement indécise puisque pour une fois, la presse espagnole ne s’avance pas trop. Ce rendez-vous ne devrait en tout cas pas manquer de raviver des tensions entre Barcelone et Neymar malgré le feuilleton de cet été…