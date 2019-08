PSG : Neymar et le Barça piègent le Qatar ! La rumeur enfle

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Jusqu'à cet instant du mercato, le Paris Saint-Germain semblait en position de force dans le dossier Neymar, Leonardo faisant le tri dans les propositions qui arrivaient au PSG et discutait de tout cela avec Doha, où le choix final sera fait. Mais après le départ de Philippe Coutinho pour le Bayern Munich, certains se demandent si le FC Barcelone n'a pas tendu un superbe piège au club de la capitale avec la complicité de Neymar. Sport affirme que le départ de Coutinho en Bavière retire le seul joueur qui était susceptible d'entrer dans un deal entre le Barça et le Paris SG, ce qui est forcément un choix fort du club catalan. Car désormais le PSG n'a plus vraiment d'autre choix que de faire un effort pour aboutir à un prêt avec option d'achat obligatoire pour transférer Neymar, sachant que le joueur veut impérativement quitter Paris et a tout fait pour monter les supporters contre lui.

Autrement dit, conserver la star brésilienne est évidemment une solution pour le Paris Saint-Germain, Leonardo et Thomas Tuchel l'ayant répété ces derniers jours, mais à quoi bon garder un Neymar qui ne veut plus porter le maillot du PSG et qui coûte tout de même une fortune ? A l'exception d'une offre bien hypothétique du Real Madrid, qui donne la priorité à Paul Pogba, le Barça pense que les éléments sont désormais réunis pour que le piège se referme sur le Paris Saint-Germain et que dans l'urgence de trouver des renforts, le Paris SG pourrait vite accepter un deal. Pourquoi pas...