PSG : Neymar et l'Emir du Qatar prêts à l'accord du siècle ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a un peu plus d’un mois, le mercato estival 2019 s’achevait sur un constat d’échec pour Neymar Jr, la star brésilienne ayant clairement échoué dans sa quête d’un retour au FC Barcelone, deux ans après avoir claqué la porte du Barça pour signer au PSG. Pendant des semaines, Neymar et ses proches avaient multiplié les signaux, mais au final l’Emir du Qatar en personne avait prévenu Nasser Al-Khelaifi et Leonardo que pour donner son accord à un transfert il fallait que les dirigeants catalans lâchent une montagne d’argent, ce que ces derniers n’ont jamais été en mesure de faire. On semblait donc se diriger vers un deuxième round lors du mercato 2020, alors qu’il ne restera plus que deux ans de contrat pour Neymar au Paris Saint-Germain.

Oui mais voilà, selon Nicolas Schira, journaliste pour la Gazzetta Dello Sport, du côté de Doha on a donné le feu vert à Leonardo pour une opération spectaculaire, à savoir faire prolonger Neymar Jr jusqu’en 2024. Et contrairement à ce que l’on aurait pu croire, du côté du joueur brésilien, cette possibilité a été prise très au sérieux, le clan Neymar ne refusant pas directement de telles discussions. Il est vrai que le récent marché des transferts a montré à l’attaquant de la Seleçao et du PSG qu’aucun club ne pouvait, ou ne voulait, mettre une montagne d’argent pour le faire venir. Et le Paris Saint-Germain est en mesure de le faire, puisque le Qatar va évidemment accorder une augmentation de salaire à Neymar s’il prolonge jusqu’en 2024. Quand on sait que la star brésilienne gagne actuellement 3ME par mois, on imagine qu’il pourrait rapidement devenir le numéro 2 de ce classement derrière l’intouchable Lionel Messi (8,3ME), mais devant Cristiano Ronaldo (4,7ME).