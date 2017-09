PSG : Neymar et Di Maria présents contre le Bayern Munich

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En préambule à sa conférence de presse, ce mardi midi, Unai Emery a annoncé qu'il avait retenu un groupe de 20 joueurs pour la réception du Bayern Munich mercredi soir au Parc des Princes. Dans ce groupe, on trouvera Neymar et Angel di Maria, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ayant confirmé la présence des deux joueurs absents à Montpellier. Un grand retour donc pour l'Argentin, qui n'avait plus joué depuis la victoire face à Saint-Etienne le 25 août dernier pour la 4e journée de Ligue 1.