PSG : Neymar et compagnie ont abusé, c'est non

Une polémique parmi tant d'autres s'est invitée après la qualification du PSG face à Dortmund en février dernier. Les joueurs parisiens sont-ils allés trop loin pour célébrer leur victoire ?

Depuis quelques années, si la tradition des joueurs sud-américains au PSG est toujours très présente, l’accent allemand est aussi de mise. Outre l’entraineur principal Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a régulièrement fait venir des joueurs d’Allemagne, avec Abdou Diallo et Thilo Kehrer notamment, en plus de Julian Draxler. Résultat, la confrontation face au Borussia Dortmund, l’ancien club de Tuchel et Diallo notamment, a eu une connotation particulière. Surtout que des Parisiens lassés de se faire éliminer prématurément ont très mal digéré la défaite du match aller, et les provocations au sein du club de la Ruhr. Résultat, au retour, cela a chauffé avec la qualification du PSG, la bagarre de fin de rencontre, et le chambrage un peu exagéré après la rencontre. Toutefois, il n’y a vraiment pas de quoi en faire un scandale selon Thilo Kehrer, bien placé pour savoir où en sont les relations franco-allemandes sur le sujet.

« Il n’y a pas eu de problème. J’ai quelques amis au BVB: Emre Can, Mo Dahoud, Nico Schulz ou Manuel Akanji, par exemple. Tout va bien entre nous. Tout va bien entre nous, il n’y a rien eu. Franchement, ça fait partie du jeu, il y a des émotions », a expliqué sur RMC un Thilo Kehrer qui assure qu’il ne faut pas non plus aller chercher trop d’explications sur les célébrations de la qualification. Car en effet, dans le football, il faut toujours se méfier du retour du bâton, surtout quand la Ligue des Champions est encore longue.