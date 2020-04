PSG : Neymar et Cie s’exilent, Paris ne polémique pas

Dans : PSG.

Après Neymar et Thiago Silva au début du mois de mars, Edinson Cavani et Keylor Navas ont également quitté Paris pour rejoindre l’Amérique du Sud en cette période de confinement.

Interrogé par les médias sud-américains, Keylor Navas a justifié sa fuite de la France durant ce dernier week-end de mars. « Nous ne sommes que des êtres humains et nous avons peur. J'ai opté pour ce vol pour la tranquillité de mes proches. Nous voulons être auprès de notre famille. Nous remettons notre situation entre les mains de Dieu » indiquait l’ancien gardien du Real Madrid. Une peur compréhensible aux yeux des dirigeants du PSG, qui ont décidé de ne pas sanctionner les sud-américains ayant pris la décision de quitter la France, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Un membre du PSG s’appuie notamment sur les récentes déclarations d’Emmanuel Macron pour défendre Neymar, Cavani, Thiago Silva et Navas. « On ne peut pas empêcher les gens d’opter pour cette solution. Chacun est libre, c’est un choix personnel qui peut répondre à des volontés intimes. Emmanuel Macron a bien dit qu’il était normal que les Français qui sont à l’étranger veuillent rentrer en France. C’est donc normal que cela fonctionne aussi dans le sens inverse » confie-t-on au sein du Paris Saint-Germain. Bien que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient préféré que les joueurs restent en France afin d’être disponibles dès la fin du confinement pour reprendre l’entraînement et les compétitions, la direction du Paris SG se montrera donc bienveillante à l’égard des joueurs. Un comportement que Neymar et les autres exilés sud-américains apprécieront au moment de rentrer dans l’Hexagone.