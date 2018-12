PSG : Neymar et cette confession choc sur son enfance

Dans : PSG, Ligue 1.

Footballeur le plus cher jamais acheté par un club, Neymar est également l’un des sportifs les mieux payés de la planète sous le maillot du PSG.

Une situation qui le met normalement à l’abri du besoin pour lui, sa famille, et même ses descendants pour un bon bout de temps. Mais seul le football lui a permis de se sortir de la misère qu’il a pu connaître alors qu’il était plus jeune, comme il le raconte dans un entretien sur la chaine Youtube ‘O Primo Roco’.

« Il y a une histoire que ma mère raconte et que les gens connaissent désormais. Une fois quand j’étais petit, je voulais vraiment avoir un gâteau mais nous n’en avions pas. Ma mère m’a alors dit ‘désolé mon fils, mais nous n’avons pas d’argent, c’est impossible. Je t’en dois un pour cette semaine, peut-être que nous pourrons en acheter un la semaine prochaine quand ton père aura sa paye’. Je lui ai alors dit ‘Maman, ça va. Un jour, je serai très riche, j’achèterai une fabrique de gâteau et j’en mangerai tant que je voudrais’. Et je pense que vers l’âge de 14-15 ans, j’ai commencé à réaliser que si je faisais les choses bien, je ne manquerais plus jamais de rien », a confié l’attaquant du Paris Saint-Germain, toujours très entouré par sa famille, et qui a vite compris qu’avec son talent, il avait la capacité de très bien gagner sa vie dans le monde du football.