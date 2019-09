PSG : Neymar est resté, mais Paris ne zappe pas Dybala

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Proche d’un départ cet été, Neymar a forcé le Paris Saint-Germain à étudier de nombreuses pistes au mercato.

Assurément, celle menant à Paulo Dybala était la plus chaude. En effet, Leonardo apprécie grandement le profil de l’Argentin de la Juventus Turin, à tel point qu’il n’a visiblement pas rangé au placard ce dossier. La preuve, Tuttosport indique en ce début de semaine que le Paris Saint-Germain est toujours très intéressé par un éventuel transfert de Paulo Dybala dans les prochains mois.

Le média italien précise que le club francilien pourrait retenter sa chance lors du mercato hivernal, selon la situation du joueur après six mois de compétition à la Juventus Turin. Reste que dans ce dossier, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront composer avec la concurrence d’un géant d’Europe puisque Tottenham, finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière et déjà très intéressé par Paulo Dybala cet été, serait toujours sur les rangs. De son côté, la Juventus Turin n’a aucunement l’intention de brader son attaquant, estimé à au moins 100 ME par les décideurs transalpins…