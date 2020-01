PSG : Neymar est le seul Fantastique, Ménès dénonce l’arnaque

Dans : PSG.

Inarrêtables depuis quelques rencontres, les quatre meilleurs attaquants du Paris Saint-Germain ne méritent pas forcément leur surnom. C’est du moins l’avis de Pierre Ménès, surtout séduit par Neymar.

Pour Thomas Tuchel, il est désormais impossible de se passer de ses quatre attaquants. Jugés paresseux face au Real Madrid (2-2) en Ligue des Champions, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Neymar appliquent désormais les consignes défensives de leur entraîneur. Et bien sûr, ceux que l’on surnomme les « 4 Fantastiques » font toujours autant de dégâts dans les défenses, à l’image de leur démonstration face à l’AS Saint-Etienne (6-1) mercredi en Coupe de la Ligue.

Pas de quoi s’emballer pour Pierre Ménès, lequel estime que cette association est surtout portée par le Brésilien. « Les "4 Fantastiques", c'est bien gentil, mais vous me permettrez de penser que le facteur x de cette équipe, le joueur clé, celui qu'il faut absolument compter dans les grands matchs, c'est Neymar, a lâché le consultant de Canal+. On l'a vu, 130 ballons ce (mercredi) soir, c'est le maître à jouer, c'est l'accélérateur. Il a de belles inspirations. C'est évidemment le meilleur joueur de cette équipe et c'est le plus important. »

Ménès s’en prend à Debuchy

Dans ce cas, le PSG a intérêt à éviter toute blessure de sa star, peu épargnée par Mathieu Debuchy. De quoi agacer Ménès. « Non, ça ne m'a pas exaspéré. Que Neymar prenne des coups, c'est normal, c'est son jeu. Mais que le mec qui lui a mis un tampon aille lui dire "tu simules, t'es un tricheur..." On les voit les crampons sur la cheville. Qu'on arrête l'intox ! En plus, c'est une vraie connerie. Parce que Neymar, plus tu lui mets des coups, plus tu l'énerves et meilleur il est. Moins tu lui mets de coups, plus tu as de chances qu'il s'endorme », s’est emporté le spécialiste, forcément inquiet à l’approche des huitièmes de la Ligue des Champions…